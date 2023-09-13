KYK yurtları kaç kişilik ve yurtlarda neler var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip KYK yurt odaları kaç kişilik?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi ve sonuçlar adayların erişimine açıldı. Yurt genelinde yurtlara yerleşen öğrenciler, hem yurt ücretlerinin ne kadar olduğunu hem de yurt odalarının kaç kişilik olduğuna ilişkin aramalar yapıyor. İşte, 2023 KYK yurtlarına dair tüm bilinmesi gerekenler...
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KYK yurt başvuruları için geri sayım sona erdi ve başvuru sonuçları gün itibariyle. belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan sonuçların ardından gündem olan KYK yurt başvuru sonuçları ve odaların kaç kişilik olduğu ile ilgili ayrıntılar...
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KYK YURT ODALARI KAÇ KİŞİLİK?
KYK yurtları, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet vermektedir. Yurtlarda odalar genellikle 2-4 kişiliktir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanıdır.
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Yemek hizmeti: KYK yurtları, öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yemekhane hizmeti vermektedir. Yemekhanelerde sabah, öğle ve akşam yemekleri verilmektedir.
Güvenlik hizmeti: KYK yurtları, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik hizmeti vermektedir. Yurtlarda 24 saat güvenlik hizmeti sunulmaktadır.
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Sosyal aktivite hizmeti: KYK yurtları, öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli sosyal aktiviteler düzenlemektedir. Bu aktiviteler arasında spor, kültürel etkinlikler, geziler ve seminerler yer almaktadır.
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KYK YURTLARI NE KADAR?
2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:
TİP 1: 345 ₺
TİP 2: 405 ₺
TİP 3: 405 ₺
TİP 4: 480 ₺
TİP 5: 510 ₺
TİP 6: 570 ₺