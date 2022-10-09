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KYK yurtlar ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK ek yurt başvuru 5 Ekim Çarşamba günü tamamladı. Öğrenciler tarafından ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte GSB KYK ek yurt başvuru detayları…

09.10.2022 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • EK YURT BAŞVURULARI 5 EKİM'DE SONA ERDİ

    KYK ek yurt başvuruları tamamlanırken Bakan Kasapoğlu yeni bir sürecin başladığını duyurdu.  3- 5 Ekim arası yapılan ek yerleştirme sürecinde hatalı veya eksik öğrenim bilgisi dolduran öğrencilerin yurt başvurusu geçersiz sayılacak.

  • Büyük bir başarı yakalayarak 2. fazı tamamladıklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bugün itibarıyla 2. faz neticesinde yurtlarımızda talep karşılama oranımız yüzde 92 oldu. 2. fazı da önemli bir rekorla tamamlamış olduk. Bugünkü verilerimize göre her 100 öğrenciden 92'sini yerleştirmiş olduk. Bundan 22 sene önce başvuran 100 kişiden 12'sinin yurtlara yerleştiğini göz önüne aldığımızda bugün itibarıyla Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görürüz. Daha 3. ve 4. fazlarımız var. Bu gurur Türkiye'nin gururdur." diye konuştu.

  • Yerleştirmede 2. faz sonunda 60 ilde yedeksiz bir şekilde il merkezlerinde başvuran herkesin yerleştiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bu süreçlerin sonunda il il, ilçe ilçe yaptığımız detaylı çalışmalarımızı, fazlarımızı başarıyla tamamlayacağız. İnşallah 3 Ekim'de yeni bir süreç var. Yatay, dikey geçiş, yüksek lisans, ve doktora yapacak arkadaşlar ek kontenjan vesilesiyle özel yetenekle yerleşen arkadaşlarımızın da bir başvuru süreci olacak. Bunu da 3-5 Ekim tarihlerinde alacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

  • Bakan Kasapoğlu, üniversiteler için şehir değiştirecek öğrenciler için de gar, havalimanı ve otogarlar da bakanlık stantlarının olacağını, gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

    GSB'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

    KYK ek tercih yurt başvuru sonuçlarına dair GSB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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