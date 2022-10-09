Bakan Kasapoğlu, üniversiteler için şehir değiştirecek öğrenciler için de gar, havalimanı ve otogarlar da bakanlık stantlarının olacağını, gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

GSB'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

KYK ek tercih yurt başvuru sonuçlarına dair GSB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.