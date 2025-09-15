KYK yurt yedek yerleştirmeleri başladı! KYK yedek yurt sırası nedir?

KYK YURT YEDEK BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK yurt yedek başvurularının başladığı bildirildi.

KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?

Yedek sırası, öğrenci tercihlerine göre boşalan yerler ve yurt kontenjanı doğrultusunda yerleştirme sürecinin ilerlemesini sağlar. Ancak, bu sürecin ne zaman tamamlanacağı konusunda kesin bir tarih verilmez.

Yedek öğrencilerin yerleştirilmesi, genellikle kontenjanlarda oluşan değişiklikler ve iptaller sonucu yapılır. Yedek sırasındaki öğrenciler, yerleşebilecekleri kontenjanların boşalmasına bağlı olarak aşamalı şekilde yerleştirilecektir. Bu süreç, her yıl olduğu gibi yurt başvurularındaki yoğunluk ve kontenjan durumuna göre farklılık gösterebilir.