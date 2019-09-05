KYK ek yerleştirme ne zaman başlayacak? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. KYK yurt başvurularının açıklanmasının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler KYK'nın ek kontenjanından faydalanabilecek. Peki, KYK yurt yedek yerleştirmeler ne zaman sonuçlanacak?

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

YURTDIŞI ÖĞRENCİLERİNİN YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.