KYK YURT YEDEK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt yedek başvuruları henüz başlamadı. Kredi Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın YKS ek tercihleri sonrasında yurt yedek başvuruları hakkında açıklama yapması bekleniyor. Duyurular için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Ayrıntılar geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK yurt yedek başvuru tarihlerini bekleyen öğrenciler gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevirdi. Bakanlıktan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. YKS ek tercih sürecinin 13 Eylül'de tamamlanmasının ardından ikinci faz KYK yurt sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

Bu duyurudan sonra KYK yedek bekleyen öğrenciler için sıra belli olacak. Hemen akabinde ise KYK yurt yedek başvuru sonuçları açıklanacak. Sonuçlar GSB duyuru sayfasında yayımlanacak.