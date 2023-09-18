KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bakan Bak, yedek yerleştirmelerin de hızla devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi; “Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."