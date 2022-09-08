Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği KYK yurt sonuçları, 7 Eylül günü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklandı. Kimi öğrenciler kesin kayıt hakkı kazanırken kimi öğrenciler ise yedek listede yer aldılar. Henüz bir yurda yerleşemeyen adaylar "KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir, yedek sırası ne zaman gelir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022-2023 KYK yurt yedek sırası hakkında merak edilenler...