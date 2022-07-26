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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? KYK yurt ve burs başvuru ekranı için gözler GSB'de

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK yurt ve burs başvuruları için gözler GSB'de

YKS tercih süreci devam ederken KYK burs ve kredi başvurusu ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Tercih işlemleri, 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapılacaktır. Bu noktada KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Bilindiği üzere, öğrencilere KYK bursu geri ödemesiz olarak verilirken KYK öğrenim kredisi geri ödemeli olmak şartıyla veriliyor. Pek KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı, ne zaman, başvuru tarihleri belli mi? 2022 2023 KYK burs ve yurt başvuruları için gözler GSB’de!

26.07.2022 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Üniversite eğitimine başlayacak olan öğrencilere KYK burs ve yurt başvuru tarihleri duyuruluyor. Geri ödemeli (kredi) geri ödemesiz(burs) şeklinde verilecek olan KYK burs başvurusu e devlet üzerinden gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğince KYK başvuruları başlayacak. Peki KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı, ne zaman, başvuru tarihleri belli mi? 2022 2023 KYK burs ve yurt başvuruları bekleniyor!

  • KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    Özellikle öğrenimi için şehir değiştirecek öğrencilerin yakın takibe aldığı KYK başvuruları yurt konusunda da net bir tarih verilmedi.

    Ancak geçtiğimiz yıl Eylül ayının başında alınan KYK yurt başvurularının bu yıl da Ağustos sonu; eylül başı gibi alınması bekleniyor.

  • KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    2022-2023 dönemi için kredi ve burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor.

    Yerleştirme sonuçları belli olduktan sonra alınacak başvurularda net tarih henüz belli değil.

    KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

    KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

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