KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme katkısı sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerilere sosyal çalışmacılar ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor.

Öğrencilere sağlıklı, uygun fiyatlı ve kaliteli beslenebilmeleri için yurtlarlarda sabah ve akşam açık büfe yemek servisi yapılıyor. Yurtlardaki beslenme hizmeti, diyetisyenler ve gıda mühendisleri gözetiminde, il ve yurt müdürlüğünce kurulan komisyonlar tarafından denetleniyor.