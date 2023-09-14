KYK yurtlarının farklı tipleri, odaların büyüklüğü, oda içi tuvalet ve banyo olanakları, kalan kişi sayısı gibi faktörlere göre şekilleniyor. Örneğin, 6 kişilik odaları içeren yurtlar, tuvalet ve banyo gibi olanakları katlarda ortak olarak kullanmaları nedeniyle daha ekonomik bir seçenek sunabiliyor. Ancak yeni inşa edilen yurt binalarında bulunan 1-2 kişilik odalarda tuvalet ve banyo oda içinde olduğu için fiyatlar daha yüksek olabiliyor. Bu nedenle öğrenciler, ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun KYK yurt tipini tercih edebilirler.