KYK yurt ücretleri, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Üniversite yerleştirme sonuçları 19 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından gözler KYK yurt, burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. İkamet ettikleri şehirden farklı bir ilde üniversite kazanan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun duyurularını yakından takip ediyor. Sosyal medyada yer alan KYK yurt ücretlerine zam geldi iddialarının ardından ' 2023 - 2024 KYK yurt ücretlerine zam mı geldi?' sorusunun cevabı için gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 2023 - 2024 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri hakkında merak edilenler...