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        Haberler Bilgi Yaşam KYK YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024: GSB ile KYK yurt time başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

        KYK yurt time başvuru sonuçları sorgulama: 2024 KYK yurt time başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

        KYK Yurt Time Spor Projesi başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ikamet eden öğrenciler ''KYK yurt time başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?'' sorularını gündeme taşıdı. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin akademik başarı ve burs/kredi durumu göz önünde bulundurulacak. Ardından KYK Yurt Time Spor Projesi başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek. İşte GSB 2024-2025 KYK yurt time başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 08:09 Güncelleme: 26.09.2024 - 07:03
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        • 1

          Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Time Spor Projesi başvuruları 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında alındı. Şimdi ise gözler sonuçlar için GSB’den gelecek açıklamalara çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda konaklayan öğrenciler, KYK yurt time başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarına hız kazandırdı. Proje kapsamında öğrenciler, kaldıkları yurdun işleyişine katkıda bulunurken spor hayatına da dokunuşlarda bulunabilecek. Peki, 2024-2025 KYK yurt time başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          KYK YURT TİME BAŞVURULARI SONA ERDİ!

          Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Time Spor Projesi başvuruları, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü başladı ve 20 Eylül 2024 Cuma günü sona erdi.

          Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

        • 3

          KYK YURT TİME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK Yurt Time başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilişkin duyurular, GSB resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.

          Başvuru sonuçları değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak.

        • 4

          KYK YURT TİME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar KYK yurt time başvuru sonuçlarına e-Devlet üzerinden erişebilecek.

          KYK YURT-TİME BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KYK YURT TİME PROJESİ NEDİR?

          KYK Yurt-Time Spor Projesi, yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması ve kamuyu tanıması amacıyla geliştirildi.

          Proje kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alacak.

          Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

          Bugüne kadar Yurt Time Spor projesine katılan yirmi yedi bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini ifade ediyor.

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