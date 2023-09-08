KYK yurt başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 Eylül itibarıyla sona eren başvuruların ardından gözler KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak yurt başvuru sonuçlarının ardından asil ve yedek listesi belli olmuş olacak. Peki, " KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı...