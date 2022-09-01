KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirtilen tarihlere göre KYK yurt başvuruları 24 ile 28 Ağustos günleri arasında alındı. Başvuru işlemlerini tamamlamış olan öğrencilerin gözü KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, GSB 2022 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı hakkında merak edilenler...