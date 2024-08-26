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        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt sonuçları sorgulama e-Devlet: 2024-2025 GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı 2024-2025: GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 20-24 Ağustos tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, KYK yurt sonuçları için tarih araştırmalarna başladı. GSB yurt sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulacak. Peki 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK yurt başvuru sonucu sorgulama e-Devlet ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 26.08.2024 - 19:34
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        • 1

          2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 20-24 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Yaşadıkları ilden farklı bir şehirde üniversite eğitimi alacak öğrenciler, başvuru sürecinin ardından gözlerini KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Konu ile ilgili GSB duyuruları yakın takibe alındı. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

          Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Ancak 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

          Geçen yıl KYK yurt başvuru sonuçları 13 Eylül'de açıklanmıştı. Buradan hareketle bu yılki KYK yurt sonuçlarının da eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

        • 3

          2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

          Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

          Yurt başvuru sonuçlarında adaylar asıl veya yedek olarak yurt hakkı elde edebilecek. Belirlenen dönemlerde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacak.

          Başvuru sonuçları ekranında öğrencilerin yurt kazanması durumunda yurt adresi, şehir, öğrenci adı, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler yer alacak.

          KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          ÖĞRENCİLERDEN İLK KAYIT ÜCRETİ ALINACAK

          Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

        • 5

          KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

          - Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

          - Gazi ve gazi çocukları,

          - Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

          - Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

          - Devlet koruması altında olanlar,

          - Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

        • 6
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