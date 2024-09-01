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        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt sonuçları sorgula: 2024 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB son dakika duyurusunda!

        KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Bilindiği gibi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları sona erdi. Başvuruların tamamlanması itibarıyla gözler sonuçlara çevrildi. Binlerce öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları için GSB'den gelecek son dakika duyurusunu bekliyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 20:13 Güncelleme: 01.09.2024 - 20:13
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        • 1

          Gözler GSB son dakika duyurusunda! KYK yurt başvurularını değerlendirme işlemleri sürerken sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz sene Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçları 13 Eylül'de açıklanmıştı. Peki, 2024 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili bilgiler...

        • 2

          KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erdi.

          KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de açıklanmıştı. 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

        • 3

          2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

          KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          ÖĞRENCİLERDEN İLK KAYIT ÜCRETİ ALINACAK

          Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

        • 5

          KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

          - Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

          - Gazi ve gazi çocukları,

          - Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

          - Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

          - Devlet koruması altında olanlar,

          - Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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