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        Haberler Gündem KYK yurt sonuçları son dakika açıklandı mı? 2023 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KYK yurt sonuçları bekleniyor: 2023 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçları, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kalmasıyla birlikte araştırılıyor. Şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak 'KYK yurt sonuçları açıklandı' duyurusunu bekliyor. İşte, "2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:47
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları, 29 Ağustos-2 Eylül 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. İşte, 2023-2024 KYK yurt sonuçları ile ilgili detaylar...

        • 2

          KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuru sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

        • 3

          KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?

          KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

          KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

          KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

        • 5

          En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

          Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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