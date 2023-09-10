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        Haberler Gündem Eğitim KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 GSB ile 2023-2024 yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

        KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 GSB ile 2023-2024 yurt başvuru sonuçları...

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarına ilişkin heyecan iyice artmış durumda. Yurt genelinde söz konusu başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci; KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve nasıl sorgulanaak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 10.09.2023 - 12:54
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        • 1

          KYK yurt başvuruları ile ilgili geri sayım devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve 29 Ağustos - 2 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurularını yapan öğrenciler, merakla sonuçların duyurulmasını bekliyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...

        • 2

          KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuru sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

        • 3

          KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?

          KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

          KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

          KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

        • 5

          En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

          Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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