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        Haberler Gündem KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2023 GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 KYK yurt başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KYK yurt sonuçları araştırılıyor. 2 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sona eren başvuru sürecinin ardından gözler "KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Öğrenciler heyecanla GSB tarafından yapılacak 'KYK yurt sonuçları açıklandı' duyurusunu bekliyor. İşte, KYK yurt başvuru sonuç sorgulama ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 09:57 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:57
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan başvurular 2 Eylül itibarıyla sona erdi. Şehir dışında üniversite okuyan öğrenciler için büyük önem arz eden KYK yurt sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, 2023 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuru sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

        • 3

          KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?

          KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

          KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

          KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

        • 5

          En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

          Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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