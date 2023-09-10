2023 - 2024 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KYK yurt başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında yurt başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri, KYK yurt başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını bekleyemeye başladı. KYK yurt sonuçları, e-Devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023 - 2024 GSB ile KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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KYK yurt başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 Eylül itibarıyla sona eren başvuruların ardından gözler KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak yurt başvuru sonuçlarının ardından asil ve yedek listesi belli olmuş olacak. Peki, " KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı...
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KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuru sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.
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KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?
KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.
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KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.
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En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.
Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.