KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025 2026 KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır ve şartları neler?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

YKS tercihleri bu yıl 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra aynı tarihlerde de yurt başvuruları başlayacak.

Geçtiğimiz senenin bilgileri baz alındığında, GSB yurt başvurularının ağustosun son günlerinde erişime açılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.