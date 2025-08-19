Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025 2026 KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır ve şartları neler?

        KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025 2026 KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır ve şartları neler?

        YKS tercih tamamlandıktan sonra KYK yurt başvuruları gündeme geldi. Gözler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) başvuru takvimine çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu sene de YKS tercihleriyle beraber Yükseköğrenim programına katılma hakkı kazanan ya da ara sınıf öğrencileri KYK yurtlarına başvuru yapabilecekler. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır ve şartları neler?

        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 12:45 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:45
        • 1

          KYK yurt ve burs başvuruları araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı yurt tipi bulunuyor. YKS tercihleri bu yıl 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra aynı tarihlerde de yurt başvuruları başlayacak. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025 2026 KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır ve şartları neler?

        • 2

          KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.

          Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.

        • 3

          KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

          YKS tercihleri bu yıl 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra aynı tarihlerde de yurt başvuruları başlayacak.

          Geçtiğimiz senenin bilgileri baz alındığında, GSB yurt başvurularının ağustosun son günlerinde erişime açılması bekleniyor.

          KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

          Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

