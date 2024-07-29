KYK yurt başvuru takvimi: KYK yurt başvuruları başlayacak?
Üniversite öğrencileri ve üniversite adayları tarafından yoğun bir şekilde takip edilen konulardan biri de "KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı oldu. YKS tercih işlemleri devam ederken, başvuru süreci de büyük bir merak konusu. Bilindiği üzere, KYK yurt başvuruları başladığında e-devlet platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte konuyla ilgili merak edilen ayrıntılar...
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularına yönelik araştırmalar, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğunlaştı. Her yıl KYK, ilk olarak yurt başvurularını kabul etmeye başlıyor. Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan sonra ise burs ve kredi başvuruları e-devlet üzerinden alınıyor. Peki, KYK yurt başvuru koşulları nelerdir? İşte ayrıntılar...
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?
KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.
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KYK yurt başvurularının tercih işlemleri ardından Ağustos ayında alınması bekleniyor. 2023 yılında KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında oldu.
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KYK YURT BAŞVURU İLK KAYIT ÜCRETİ
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunuyor. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülüyor.