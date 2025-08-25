Habertürk
        KYK yurt başvuru tarihleri: 2025 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK yurtlarında kalma şartları nedir?

        KYK yurt başvuru tarihleri: 2025 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

        Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler gözlerini KYK yurt başvurularına çevirdi. 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında üniversite kayıtlarını tamamlayacak adaylar, özellikle şehir dışında eğitim alacak olanlar için barınma süreci önem kazandı. KYK yurt başvurularının e-Devlet üzerinden yapılacağı açıklanırken, öğrenciler başvuru takvimini merak ediyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 23:33 Güncelleme: 25.08.2025 - 23:33
        • 1

          YKS yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte üniversite hayatına adım atacak öğrencilerde araştırmalar başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarında kalmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve şartlarını sorguluyor. KYK yurt ücreti ile burs ve kredi başvuruları da gündemin ilk sıralarına yerleşirken, gözler başvuru sürecine çevrildi. Ayrıntılar haberimizde...

        • 2

          KYK YURT BAŞVURULARI 2025-2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          KYK yurt ve burs başvuruları ayrı tarihlerde alınıyor. İlk olarak öğrenciler için konaklama desteği sağlanan yurt müracaatları alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz yurt başvuru takvimini yayımlamadı.

          Yurt başvurularının Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor. Genellikle burs (kredi) başvuruları ise üniversiteler açıldıktan sonra Ekim ayında alınıyor. Burs ödemeleri geriye dönük olarak toplu yapılıyor

        • 3

          KYK DEVLET YURDU ÜCRETLERİ

          Her yıl KYK yurt ücretleri güncelleniyor. Son olarak geçtiğimiz yıl 1. tip yurtlar aylık 517 liradan başlıyordu. Yurt tipine göre ücretler 855 liraya kadar yükseliyor. Yeni yılın yurt ücretleri henüz belirlenmedi.

          Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, lise ve dengi eğitimlerini Aile Bakanlığı bünyesinde barınarak geçirenler, devlet koruması altında olanla bakanlık yurtlarında ücretsiz kalabiliyor.

          1. TİP 517,50 ₺

          2. TİP 607,50 ₺

          3. TİP 607,50 ₺

          4. TİP 720 ₺

          5. TİP 765 ₺

          6. TİP 855 ₺

          KKTC 1.125 ₺

        • 4

          KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

