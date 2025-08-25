KYK DEVLET YURDU ÜCRETLERİ

Her yıl KYK yurt ücretleri güncelleniyor. Son olarak geçtiğimiz yıl 1. tip yurtlar aylık 517 liradan başlıyordu. Yurt tipine göre ücretler 855 liraya kadar yükseliyor. Yeni yılın yurt ücretleri henüz belirlenmedi.

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, lise ve dengi eğitimlerini Aile Bakanlığı bünyesinde barınarak geçirenler, devlet koruması altında olanla bakanlık yurtlarında ücretsiz kalabiliyor.

1. TİP 517,50 ₺

2. TİP 607,50 ₺

3. TİP 607,50 ₺

4. TİP 720 ₺

5. TİP 765 ₺

6. TİP 855 ₺

KKTC 1.125 ₺