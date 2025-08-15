KYK yurt başvuru tarihleri: KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
YKS tercih yerleştirme sonuçlarında geri sayım sürerken, KYK yurt başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. KYK yurt başvuru tarihleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından duyurulacak. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İşte 2025-2026 KYK yurt başvurularının başlayacağı tarih...
KYK yurt başvuruları için geri sayım sürüyor. 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar, KYK yurt başvurularının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Öğrenciler gerekli olan belgeleri tamamlaması durumunda başvurularını belirtilen tarih aralığında e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, "KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, yurt ücreti ne kadar?" İşte detaylar...
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK başvuru süreci henüz aşlamadı. Başvuruların YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Ağustos ayı sonu Eylül ayının başında başlaması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
KYK YURT BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?
İlk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler
Ara sınıfta olup ilk defa KYK yurduna kayıt olmak isteyenler
Lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencileri
Değişim programı (Erasmus, Farabi vb.) ile gelen öğrenciler