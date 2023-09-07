KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları...
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları ile ilgili artık heyecan doruğa çıkmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında söz konusu başvurularını gerçekleştiren binlerce öğrenci; KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek sorularının cevaplarına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...
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KYK yurt başvurularına ilişkin nefesler tutulmuş durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve 2 Eylül 2023 tarihi itibari ile sona eren başvurularını tamamlayan öğrenciler, artık gözlerini sonuçların açıklanacağı zamana çevirdi. İşte, konuyla ilgili detaylar...
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KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuru sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.
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KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?
KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.
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KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.
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En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.
Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.