YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının gündeminde KYK yurt başvuruları var. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yönetilen devlet yurtlarının başvuru sürecine ilişkin takvim, öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2025-2026 eğitim yılı KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...