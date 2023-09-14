GSB ile KYK yurt yedek sonuçları nasıl öğrenilir?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurtları yerleştirme sonuçlarının düzenlenen basın toplantısıyla erişime açıldığını belirtmişti. Bu açıklama sonrasında KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı araştırmaları yoğunlaştı. İşte "2023 - 2024 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?" sorusunun yanıtı...
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KYK yedek kayıt sonuçları gündemdeki yerini almadı. Kesin kayıt kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylardan kalan kontenjanlara henüz bir yurda yerleşemeyen öğrenciler yerleştirilecek. Yedek sırası bekleyen kişiler tarafından ''KYK yurt yedek sırası ne demek, nasıl öğrenilir?'' soruları yanıtını arıyor. İşte merak edilenler...
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2023-2024 KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuru sonuçlarının ilk aşaması 13 Eylül Çarşamba günü erişime açıldı. Şimdi ise sıra yedek yerleştirmelerde. KYK yedek yurt sonuçlarının da 18 Eylül Pazartesi ve 21 Eylül Perşembe günleri ilan edilmesi bekleniyor.
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KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar TCKN ve şifreleri ile sonuçları sorgulayabilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.
KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?
KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler ele alınıyor. Bu değerlendirme sonucunda asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.
Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sırada bulunan öğrencilerin sıranın kendine gelmesini beklemesi gerekiyor. Yurttan ayrılan kişiler ya da kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler olduğunda yedek sıradaki öğrenciler sırasıyla yurtlara yerleştiriliyor.
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KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR?
Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerin KYK yurt kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belli olacak. Bunun ardından yedekteki isimlere de sırasıyla kayıt hakkı gelecek. Yedek listede öncelik sırasına göre öğrencilerin yurtlara yerleşimi sağlanacak.
KYK Yedek yerleştirme işlemleri yedek boş kontenjanlar uyarınca sonraki haftalarda da yapılmaya devam edecek. Her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak olan yedek yerleştirmelerin sonuçlarına http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
KYK YEDEK SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?
KYK yedek sırası öğrenmek için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapmak gerekiyor. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.