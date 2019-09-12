KYK yurt sonuçlarının ardından açıkta kalan öğrencilerin gözü kulağı KYK'nın yedek yurt yerleştirmelerinde. KYK yurtlarına yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri göz önüne alınarak öğrencilerin durumu tespit ediliyor. Öğrencilerin başvuru sırasında verdiği bilgiler, 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli olarak doğrulanıyor. Geçtiğimiz günlerde KYK yurt başvuru sonuçları açıklanmış ve 1 Eylül itibari ile de öğrenciler yurtlara yerleşmeye başlamıştı. İlk yedek yurt sonuçları 5 Eylül'de, ikinci yedek yurt sonuçları ise 9 Eylül'de adayların erişimine açılmıştı. KYK, üçüncü yedek yurt sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA

KYK üçüncü yedek yurt başvuru sonuçları bugün KYK'nın resmi sitesinde adayların erişimine açıldı. Adaylar yurt sonuçlarını e-devlet ya da kimlik bilgileri ile giriş yaparak öğrenebilir.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İLK KAYIT ÜCRETLERİ ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

BAŞVURUSU İLERİ BİR TARİHTE ALINACAK OLANLAR

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KREDİ/BURS BAŞVURULARI DAHA SONRA ALINACAK

Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.