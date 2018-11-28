KYK burs ve KYK kredi başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte üniversite öğrencileri KYK bursunun ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? KYK kredileri ne zaman yatacak? İşte e-Devlet KYK kredi taahütname sayfası...

KYK TAAHHÜTNAME İŞLEMLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

KYK burslarını bekleyen üniversite öğrencileri için merakla araştırılan tarih açıklandı. KYK resmi internet sayfasından yapılmış olan açıklamada KYK burs taahhütname onayının süresinin uzatıldığı öğrendildi. KYK burs ve kredi hakkı kazanan öğrenciler taahhütnameleri 25-30 Kasım tarihleri arasında e-Devlet'ten onaylaması gerekiyor. Yani KYK taahhüt işlemleri 30 Kasım saat 23.59'da sona erecek.

KYK BURSLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

KYK burs başvuruları onaylanan ve burs almak için banka üzerinden hesap açan öğrencilere Kasım ayı burs ücreti ilk ödeme tarihinde çift ödeme olarak yapılacak. Kasım ayı başında ödenen bursu sonuçlar açıklanmadığı için alamayan öğrenciler Kasım ayında ödenecek bursu Aralık ayında yapılacak ödemede alabilecekler. Ödemeler ise her ayın 6 ve 10. günleri arasında yapılacaktır.

TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar için ödeme günü her ayın 6'sı olacak, kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara ödemeler ayın 7'sinde, 4 olanlara ayın 8'inde, 6 olanlara ayın 9'unda ve kimlik numarası 8 ile bitenlere burs ve kredi ödemeleri her ayın 10'unda yapılacak.

Yani ilk defa KYK burs başvurusunda bulunan ve burs başvurusu kabul edilen üniversite öğrencileri TC Kimlik numaralarının son rakamına göre 6 - 7 - 8 - 9 -10 Aralık günlerinde ilk defa burslarını Kasım ayı bursu ile birlikte alacaklar.

KYK KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK kredi ödemeleri burs ödemeleri şeklinde yapılacak. Bir farkla burs başvurusu onaylanan üniversite öğrencilerinin Taahüütname onaylamaları gerekmiyor. Sadece Ziraat Bankası üzerinden hesap açarak öğrenciler burs alabiliyor. Ancak kredi alacak öğrencilerin taahhütname onaylaması yapmaları gerekiyor.

BURS/KREDİ TAAHHÜTNAMESİNDE BULUNAN KREDİ MİKTARI İLE ÖDENEN KREDİ MİKTARI AYNI MIDIR?

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, taahhütnamede geçen “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak tarafıma ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden, aşağıda belirtilen şartlarla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Kurum) ödeyeceğimi, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların tarafıma banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu“ kabul ve taahhüt etmektedir.