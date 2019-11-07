KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle; Bugünden 3 Kasım 2002 tarihine kadar geri gittiğimizde istiklal ve istikbal davamızın kalkınma, büyüme, yatırım ve refah mücadelemizi de ihmal etmedik.