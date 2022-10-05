KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemesi alanlar her ay olduğu gibi bu ay da burslarını belirlenen tarihlerde alacaklar. Burs başvurusunda bulunacaklar ise sonuçların açıklanmasının ardından burslarını KYK tarafından belirlenen tarihlerde alacaklar.

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılmaktadır.