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        Haberler Gündem KYK kredi faiz var mı, kalktı mı? 2023-2024 KYK kredi faizi ne kadar alınıyor?

        KYK kredi faiz var mı, kalktı mı? 2023-2024 KYK kredi faizi ne kadar alınıyor?

        KYK burs ve kredi sonuçları 13 Kasım'da e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Sonuçlara göre; bazı öğrenciler karşılıksız burs alırken diğer adaylara ise geri ödemeli kredi verildi. KYK öğrenim kredisi almaya hak kazanan adaylar geri ödeme işlemlerini araştırmaya başladı. Bu bağlamda gözler "KYK kredisi faizi kalktı mı, ne kadar faiz ödeniyor?" sorularına çevrildi. İşte, 2023-2024 KYK kredi faizi ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:46
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler KYK kredisi faizi ve geri ödeme sürecinin detaylarını araştırmaya başladı. İşte, konuya dair bilinmesi gerekenler...

        • 2

          KYK FAİZİ KALKTI MI?

          Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir.

        • 3

          Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Yani kısaca alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.

          Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir ve geri ödenir.

        • 4

          KYK ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ TAKSİT ÖDENİYOR?

          a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

          b) Herhangi bir sebeple kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006–2007 öğretim yılından önce üçer aylık) her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdür.

        • 5

          Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile “kygm.gsb.gov.tr” internet adresinde yer alan "e-Ödeme Bölümü" ya da "Geri Ödeme Bölümü"nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.

        • 6

          KYK BORÇ TAKSİTLERİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?

          Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı hesaplanır. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınır. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır.

          KYK BORCU GEÇİKME ZAMMI NE KADAR?

          Süresi içinde ödenmeyen kredi borçlarına her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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