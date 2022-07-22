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KYK kredi düzenlemesi son dakika gelişmeleri: KYK kredi borcu silindi mi, ne oldu? Kredi faizleri sıfırlandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK borçları açıklaması!

KYK kredi düzenlemesi son durum: KYK borcu silindi mi, kredi faizleri kaldırıldı mı?

Kabine toplantısı gündem maddelerinden biri olan KYK kredi borcu düzenlemesi ile ilgili detaylar netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz." açıklamaları sonrasında KYK borcu son durumu sizler için derledik. İşte detaylar...

22.07.2022 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları düzenlemesi ile ilgili müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kapsamlı şekilde çalışmaları süren düzenelemeye son nokta koyuldu. "KYK'da sadece anapara ödenecek" açıklaması sonrasında 5 milyonu aşkın öğrenciyi ilgilendiren KYK borçları ile ilgili son gelişmelere haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

  • KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve gündemdeki KYK borçları ile ilgili şunları söyledi:

     

  • "Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz."

  • KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ,  NE OLDU?

    Erdoğan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

  • "Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar."

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