2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ne zaman başlıyor?
YKS yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından burs başvurularının ne zaman açıklanacağı sorgulanmaya başladı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?. İşte KYK burs ve kredi başvurularına dair tüm detaylar...
- 1
Kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz yıl 15-17 Kasım tarihleri arasında, KYK yurt başvuruları ise 24 Ağustos'ta yapıldı. Öğrenciler bu yıl YKS tercih sonuçlarının belli olmasıyla beraber KYK burs/kredi ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağını ve şartlarını sorgulamaya başladı.
- 2
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilerin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçen yıl eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Bu yıl KYK burs ve kredi başvurularının yine ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayında yapılması bekleniyor.
Konuya dair resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.
- 3
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başladı. Bu sene yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber yine Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvurularının başlaması bekleniyor.
-
- 4
KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilir.
Ara sınıflar başvuru yapabilir. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.