KYK borçları silinecek mi? Şeklindeki sorular çığ gibi büyümeye devam ediyor. Üniversite eğitimleri boyunca kredili burs alan öğrenciler mezun olmalarının ardından aldıkları bursları yapılan ödeme planına geri ödemek durumunda. Öte yandan KYK borçlarını ödemeyen öğrenci sayısı ise 5 milyona ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KYK borçlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

BAKAN ALBAYRAK'TAN KYK BORÇLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca yürütülen çalışma kapsamında birkaç formül üzerinde çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni bir yapılandırma ve faizlerin düşürülmesi ya da silinmesi seçenekler arasında yer alıyor. Her birinin maliyeti çıkarılırken, anaparanın silinmesi ise kesinlikle söz konusu değil.

KYK BORÇLARIYLA İLGİLİ SON DURUM!

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Bugün yaşanan sıkıntılar ağırlıklı olarak iş bulamayan mezunların bunu zamanında beyan etmemesinden kaynaklanıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiye.gov. tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

Öğrenim veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların kredi alırken veya aldıktan sonra, vefat edenlerin borçları siliniyor.