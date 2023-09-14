KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin beklenen tarihler iyice yaklaşmış durumda. GSB tarafından alınacak olan söz konusu başvurulara ilişkin en çok; KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak ve kimler başvurabilir sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...