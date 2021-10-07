Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2021-2022 Akademik Yılı'nı başlatmıştı. 2021 Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi.

2021 EKİM KYK BURSLARI VE KREDİLERİ HESAPLARA YATTI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri 6 Ekim'de

TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7 Ekim'de,

TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8 Ekim'de,

TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9 Ekim'de,

TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10 Ekim'de ödeme alacak.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:

KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,

KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,

KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL