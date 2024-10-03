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        Haberler Bilgi Gündem KYK ek yurt başvuruları başladı! 2024-2025 KYK ek yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, yurt ücreti ne kadar? GSB ile KYK ek yurt başvuru ekranı

        KYK ek yurt başvuru ekranı 2024-2025: GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları ile ilgili detaylar üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler tarafından araştırılıyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) son dakika açıklaması ile 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuruları başladı. Buna göre; yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri yurt başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki 2024-2025 KYK ek yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, yurt ücreti ne kadar? İşte, GSB ile KYK ek yurt başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:37
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        • 1

          Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler, 2024-2025 KYK ek yurt başvuru tarihleri için araştırmalar yaparken beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. KYK ek yurt başvuru ekranı erişime açıldı. GSB’nin açıklamasına göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları 7 Ekim’e kadar devam edecek. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir? İşte, detaylar…

        • 2

          2024-2025 KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

          Gençlik ve Spor Bakanlığ (GSB), Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının başladığını duyurdu.

          GSB tarafından yapılan açıklamaya göre yurt başvuruları,7 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

        • 3

          KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          KYK ek yurt başvuruları, 3 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

          Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

          Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

          KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

          Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.

          Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.

          Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) 7/24 gençlerin hizmetinde olacak.

        • 5

          2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

          2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt ücretleri şöyle:

          1. TİP 517,50 ₺

          2. TİP 607,50 ₺

          3. TİP 607,50 ₺

          4. TİP 720 ₺

          5. TİP 765 ₺

          6. TİP 855 ₺

          KKTC 1.125 ₺

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