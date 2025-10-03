Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ya da ek yerleştirmelerden kazanan öğrencilerin gözü KYK ek tercih yurt başvurularında. İlk sonuçlarda yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans niteliği taşıyan ek başvurular, KYGM tarafından belirlenen tarihlerde alınacak. Peki, 2025-2026 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...