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        Haberler Bilgi Yaşam KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet 2024-2025: GSB KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama 2024: KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları, 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamamlayan adaylar KYK ek yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. GSB yurt sonucu için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) açıklamaları yakın takibe alındı. KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, 2024 KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 07:48 Güncelleme: 08.10.2024 - 23:09
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        • 1

          Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar başladı. Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen binlerce öğrenci, başvuru işlemlerini 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Başvuru sürecinin ardından gözler GSB yurt sonucu için Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurularına çevrildi. Peki, KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı…

        • 2

          2024 KYK EK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları, 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

          Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından KYK ek kontenjan yurt sonuçları için geri sayım başladı.

          Ancak 2024-2025 KYK ek yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir.

        • 3

          KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          KYK ek yurt başvuru sonuçları, e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama) üzerinden erişime açılacak.

          Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

          KYK EK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

          2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt ücretleri şöyle:

          1. TİP 517,50 ₺

          2. TİP 607,50 ₺

          3. TİP 607,50 ₺

          4. TİP 720 ₺

          5. TİP 765 ₺

          6. TİP 855 ₺

          KKTC 1.125 ₺

        • 5

          YURTLARDA BARINMA ŞARTLARI

          a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

          b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrenci ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

          c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

        • 6

          ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

          d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

          e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

          f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

          g) Kamu personeli olmaması.

          ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

          h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

        • 7
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