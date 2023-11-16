Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursu ilk ödeme tarihleri öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere lisans ve ön lisans öğrencileri için bu dönem burs ücreti 1.250 TL'den 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl 1. 250 TL üzerinden yapılacak toplu ödemelerin hesaba yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "KYK ilk bursu ne zaman yatacak? KYK bursu 3 aylık mı yatacak?" İşte KYK bursu ödeme tarihleri...