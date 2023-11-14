KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanması ile beraber öğrenciler de alacağı burs ve kredi miktarlarını araştırmaya başladı. Hatırlanacağı gibi, 2023-2024 verilecek olan KYK burs ve kredi parası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Peki, öğrencilere karşılıksız burs ve geri ödemeli kredi olarak verilecek KYK burs/kredi parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar