KYK bursları ne zaman yatıyor? KYK burs ve kredi miktarları ne kadar? soruları üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından, öğrenciler 19 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yaptı. Şimdi de gözler KYK burs ve kredilerinin ödeneceği tarihte. KYK burs ve kredileri ile ilgili detaylar haberimizde.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATIYOR?

KYK'nın verdiği bilgiye göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Ancak burs ve kredilerin yatırılacağı tam tarih henüz belli değil.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN TAAHHÜTNAME ONAYI 15 ARALIK'A KADAR

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Aralık. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e-Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 31 Aralık tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.