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        Haberler Gündem KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/kredi başvurusu nasıl yapılır?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde adayların erişimine sunuldu. Yerleştirme sonuçlarının açıklanması, "KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" Sorularını gündeme getirdi. Bilindiği gibi KYK burs ve kredi başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. İşte 2023-2024 GSB ile KYK burs/kredi başvuru tarihi ve başvuru şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 22:08
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        • 1

          KYK burs/kredi başvuru tarihleri YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. T.C kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden yapılabilen KYK burs/kredi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamaları çevrildi. Peki, "KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" İşte İşte 2023-2024 KYK burs/kredi başvuru tarihleri...

        • 2

          GENÇLİK VE SPOR BAKANI'NDAN KYK AÇIKLAMASI

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Twitter hesabı üzerinden 2023- YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması hakkında, "Sevgili gençler, YKS2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye’nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız" dedi.

        • 3

          KYK BURS/KREDİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

          Kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz yıl 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

          Bu yılki kredi ve burs başvuruları ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

        • 4

          2023 KYK KREDİ VE BURSLARI NE KADAR?

          KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

          KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

          KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

        • 5

          BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

        • 6

          Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

          Ön lisans öğrencileri,

          Lisans öğrencileri,

          İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

          Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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