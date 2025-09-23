KYK burs/kredi başvuru tarihleri 2025-2026: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Burs ve kredi şartlarını taşıyan öğrenciler, başvurularını belirtilen tarih aralığında e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, "KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?" İşte 2025-2026 KYK burs başvuru tarihleri...
KYK burs başvurularında geri sayım sürüyor. KYK burs başvuru tarihleri her sene olduğu gibi bu sene de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile netlik kazanacak. Bilindiği gibi 2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs miktarı ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin TL olarak belirlenmişti. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmişti.
KYK burs başvurlarının ekim ayında başlaması bekleniyor.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
2024 2025 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Önlisans ve Lisans öğrencileri için 3.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL
Doktora öğrencileri için 9.000 TL
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler