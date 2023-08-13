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        Haberler Gündem Eğitim KYK BAŞVURU TARİHLERİ! 2023 KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs, kredi ve yurt başvuru şartları neler?

        KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK burs ve yurt başvuru şartları...

        Geçtiğimiz hafta YKS tercihlerinde sona gelinmesinin ardından KYK burs, kredi ve yurt başvurularının ne zaman yapılacağına ilişkin arayışlar da başladı. Binlerce üniversiteli ve üniversite öğrencisi adayını yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok araştırılan; KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak ile başvuru şartları neler sorularının cevaplarına dair son bilgileri derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 09:01
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        • 1

          2023-2024 eğitim-öğretim yılına kısa bir süre kala Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs, kredi ve yurt başvurularına ilişkin araştırmalar da yoğunlaştı. Başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurularla alakalı olarak en çok; KYK başvuruları ne zaman başlıyor ve hangi tarihlerde gerçekeştirilecek sorularının yanıtları aranıyor. İşte, ayrıntılar...

        • 2

          KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları Ağustos ayında alınmıştı. KYK kredi ve burs başvuruları ise Ağustos ayında başlamıştı.

          Söz konusu durumun bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.

        • 3

          BAŞVURU YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

          Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

          Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

        • 4

          KYK KREDİ VE BURS İŞLEMLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

          Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları [şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.

        • 5

          Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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