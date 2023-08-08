KYK KREDİ VE BURS İŞLEMLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları [şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.