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        Haberler Bilgi Gündem KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ | 2025 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK burs ücreti açıklaması!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2025 KYK burs ücreti ne kadar oldu?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerle Buluşma" programında 2024-2025 öğretim yılı için KYK burs ve kredi ücretlerine yapılacak zam oranını duyurdu. Mevcut durumda aylık 2 bin TL olarak ödenen burs ve krediler, Ocak 2025'ten itibaren zamlı miktarlarla öğrencilere aktarılacak. Her yıl sonunda güncellenen KYK destekleri, bu yıl da öğrencilerin merakla beklediği bir gündem maddesi oldu. Açıklanan yeni miktarlar, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için farklı oranlarda belirlenirken, bu artış öğrencilerin eğitim hayatlarına önemli bir katkı sağlayacak. Peki, 2025 yılı KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 22:32 Güncelleme: 08.12.2024 - 23:48
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        • 1

          Yeni eğitim döneminde üniversite öğrencilerini sevindirecek haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. KYK burs ve kredi ücretleri, Ocak 2025 itibarıyla zamlı şekilde ödenmeye başlanacak. Mevcutta 2 bin TL olan burs ve krediler, yeni yıl itibarıyla artış gösterecek. Öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla her yıl yenilenen bu miktarlar, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki gençler için farklı oranlarda düzenlendi. Zamlı KYK desteklerinin ne kadar olacağı ise yapılan son açıklama ile netlik kazandı. İşte zamlı KYK burs ve kredi ücretleri...

        • 2

          OCAK 2025 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

        • 3

          ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

          2025 zamlı KYK bursu ödemeleri ocak ayından itibaren öğrencilere 3 bin TL olarak yatırılacak.

        • 4

          KYK BURS VE KREDİLERİ ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHLERİ

          Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.

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