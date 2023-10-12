KYK burs/kredi başvuruları 12 Ekim ile 19 Ekim günleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri başlarken KYK burs ve kredi ücretleri de araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenen KYK burs ve kredi ücretleri Ocak ayında gelen zamla birlikte artış göstermişti. Gözler "2023-2024 GSB KYK bursu ne kadar, kaç TL? Üniversite KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte 2023-2024 KYK burs ve kredi ücretlerine dair detaylar...