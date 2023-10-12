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        Haberler Gündem KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ | 2023-2024 KYK bursu ne kadar, kaç TL? Üniversite KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?

        KYK bursu ne kadar, kaç TL? 2023-2024 üniversite burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyurunun ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 12 Ekim Perşembe günü itibarıyla başladı. Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği başvuruların başlamasının ardından gözler KYK burs ve kredi ücretlerine çevrildi. Her yıl yeniden belirlenen KYK burs ve kredi ücretlerine son olarak 2023 yılı Ocak ayında zamlanmıştı. İşte 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi ücretlerine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:26
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        • 1

          KYK burs/kredi başvuruları 12 Ekim ile 19 Ekim günleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri başlarken KYK burs ve kredi ücretleri de araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenen KYK burs ve kredi ücretleri Ocak ayında gelen zamla birlikte artış göstermişti. Gözler "2023-2024 GSB KYK bursu ne kadar, kaç TL? Üniversite KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte 2023-2024 KYK burs ve kredi ücretlerine dair detaylar...

        • 2

          KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!

          Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi.

          KYK burs ve kredi başvuruları 12-19 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 3

          KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar, KYK burs başvuru işlemlerini aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla gerçekleştirebilir.

          EDEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          KYK KREDİ BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2023 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

          KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

          KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

          KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

        • 5

          KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

          Son olarak 2023 yılı Ocak ayında yapılan zammın ardından lisans öğrencilerine ödenen burs ücreti 1250 TL'ye yükselmişti.

          2024 KYK burs ve kredi ödemelerine Ocak ayında zam gelmesi bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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