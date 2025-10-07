KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? GSB 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?
Ekim ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte KYK burs ve kredi başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri ''KYK burs başvuruları başladı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru tarihleri, şartları, ödeme tutarı ve tarihleri, ilk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu, ödemeler ne kadar olacak? İşte detaylar...
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Başvurularının başlayacağı tarih yanı sıra bu yılki tutarın ne kadar olacağı da merak ediliyor. Üniversite eğitimleri süresince finansal destek arayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu açıklamalarını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere KYK bursu geri ödemesiz olurken, KYK kredisi ise geri ödemeli oluyor. Hem burs hem de kredi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, kredi ve burs tutarı ne kadar olacak?
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih sonuçları, tercih sürecinin bitmesinin ardından yaklaşık iki hafta içinde duyurulmuştu. Bu yıl ek yerleştirme başvuruları 30 Eylül'de tamamlandı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda sonuçların, ekim ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.
Bu doğrultuda KYK burs ve kredi başvurularının da Ekim ayının ikinci veya üçüncü haftasında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ TUTARI ARTACAK MI?
KYK burs ve kredi ücretleri her yıl artış yaşıyor. Bu yıl da üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarları artırılacak.
KYK burs ve kredilerine yapılacak zam, genellikle Aralık ayında belli oluyor.
Son yapılan artışla birlikte KYK burs ve kredi ücreti, ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlenmişti.
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ TUTARI NE KADAR OLACAK?
KYK burs ve kredi ödemeleri;
yüzde 30 zam yapılması halinde 3 bin 900 lira,
yüzde 40 zam yapılması halinde 4 bin 200 lira,
yüzde 50 zam yapılması halinde ise 4 bin 500 lira olacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet'e giriş yapan adaylar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
